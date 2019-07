Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna): "Palacio senza età"

© foto di Mattia Verdorale

"Palacio senza età". Questo il titolo in taglio in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) dedicato a Rodrigo Palacio: "Fa la differenze a 37 anni: Bologna lo adora. L'argentino ha incantato contro il Colonia e lo Schalke: in attesa di Sinisa, è diventato per tutti il Lider Maximo".