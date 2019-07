Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna): "Preso Denswil"

© foto di Mattia Verdorale

"Preso Denswil". Questo il titolo in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) dedicato ad un altro colpo rossoblù per sognare l'Europa: "Il difensore olandese ha lasciato ieri il ritiro del Bruges e oggi sarà in città per il raduno dei rossoblù: scuola Ajax, costerà quasi 7 milioni". In taglio basso spazio anche a uno degli obiettivi del Bologna: Pedro Obiang. Con Sabatini che vuole stringere per dare un nuovo centrocampista a Mihajlovic: il mediano del West Ham apre la lista. In corsa anche Dominguez e Imbula.