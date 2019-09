© foto di Mattia Verdorale

"Secondi!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) sulla vittoria in rimonta dei rossoblù ai danni del Brescia: "All'intervallo Sinisa telefona dall'ospedale e il Bologna cambia passo: da 1-2 a 4-3 a Brescia. Primo tempo da dimenticare poi le urla in viva voce dell'allenatore e la rimonta che permette ai rossoblù di agganciare la Juve. Palacio e Orsolini i migliori in campo. E in serata tutti da Mihajlovic: al rientro in città la squadra al Sant'Orsola sotto le finestre della camera dov'è ricoverato il tecnico".