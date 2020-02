vedi letture

Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna): "Sinisa, +11"

"Sinisa, +11". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) in edicola stamani. Il Bologna è in piena emergenza: "Si fa male anche Svanberg. Domani contro l'udinese i Primavera in panchina". Mihajlovic non ha scelta, contro i friulani gli mancheranno undici giocatori.