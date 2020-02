Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna): "Sinisa è l'uomo in più"

© foto di Mattia Verdorale

"Bologna, Sinisa è l'uomo in più". Questo il titolo in taglio alto in prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) dedicato ai rossoblù, in particolare a Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna sembra essere proprio l'arma in più di questa squadra: con lui in panchina il Bologna si trasforma e adesso la squadra emiliana sogna l'Europa.