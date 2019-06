Corriere dello Sport Stadio (ed. Bologna): "Soriano resta"

© foto di Giulio Falciai

"Soriano resta". Questo il titolo in prima pagina, in taglio alto, dell'edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio (ed. Bologna) sul mercato della squadra di Sinisa Mihajlovic. Il Bologna, come riportato dal quotidiano, ha riscattato il centrocampista ex Villareal per una cifra intorno ai 7,5 milioni di euro. Oggi dovrebbero arrivare anche le firme del tecnico serbo e del Guru Sabatini.