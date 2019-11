Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) su Miha: "Per sempre nostro"

"Per sempre nostro". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) sull'allenatore dei rossoblù Sinisa Mihajlovic che ha parlato ieri in conferenza stampa: "La malattia, la speranza, il Bologna: Mihajlovic in lacrime rompe il silenzio. Prendo 19 pasitiglie al giorno ma non sono un eroe. Chi sta male non si vergogni: il sole torna. Questa storia mi ha cambiato: quando ne uscirò sarò migliore. Dividevo, ora mi applaudono".