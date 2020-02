vedi letture

Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) su Sinisa: "Non si ferma più"

"Non si ferma più". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) in edicola questa mattina sui rossoblù: "Sinisa chiede al Bologna il grande salto. Doppio appuntamento in casa per la corsa all'Europa League. Sabato 15 il Genoa e e 22 l'Udinese. Oggi Mihajlovic parlerà a tutti: cancellare il trionfo di Roma per evitare cali di tensione".