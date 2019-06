Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna): "Una freccia del nord"

© foto di Mattia Verdorale

"Bologna, una freccia del nord". Questo il titolo in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) che dedica spazio ad uno degli obiettivi più concreti per quanto riguarda il mercato del Bologna: Andreas Skov Olsen. Il giocatore si è messo in mostra agli Europei U21 e il valore del suo cartellino è di circa 9 milioni: "Dovrà crescere alle spalle di Orsolini". Intanto in Sardegna Mihajlovic ha incontrato Mattia Destro con il quale ha parlato del suo futuro: "Non mi deludere, resti qui".