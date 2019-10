L'edizione oggi in edicola del Corriere dello sport Stadio titola "Voglia di bomber", in relazione ad un attacco, quello del Bologna, a cui manca un attaccante di razza. Si legge "Santander e Destro a quota zero: è allarme. Un grande centravanti a Bologna manca dai tempi di Gilardino, così Mihajlovic cerca il gol dai suoi esterni". Sono ancora a secco di gol le due punte rossoblù che spesso in questo avvio di campionato sono state lasciate fuori, per scelte tecniche, facendo spazio ad un reparto avanzato più di movimento, ma senza un riferimento da area di rigore.