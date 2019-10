Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze), Bati: "Chiesa via o bandiera"

© foto di Mattia Verdorale

"Chiesa via o bandiera". La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) si apre con le parole di Gabriel Omar Batisuta che ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al quotidiano. queste alcune sue dichiarazioni riportate in apertura: "Federico deve decidere. può andarsene quando vuole oppure rimanere per scrivere la storia della Fiorentina. Ribéry è stato il colpo dell'estate. Pronto ad entrare in società, se mi chiamano firmo subito".