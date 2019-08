© foto di Mattia Verdorale

"Welcome". Gigantesco titolo in prima pagina con cui si apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze), il tutto dedicato al "benvenuto" a Franck Ribery a Firenze. Ieri al Franchi in 15.000 per lui: "Se il calcio ha un senso è questo. E' una città che impazzisce in u pomeriggio terribilmente afoso per un giocatore di 36 anni, è uno stadio che quasi si riempi per festeggiarlo. Ed è un giocatore che, dopo aver vinto tutto, accetta una sfida grande e riempe d'orgoglio questa gente".