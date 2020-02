Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze): "Attaccati ai colpi di Chiesa"

© foto di Mattia Verdorale

"Viola aggrappata ai colpi di Chiesa". Titola così in taglio alto in prima pagina il Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) in edicola stamani. A segno anche nell'ultima gara con l'Atalanta con un bel gol da fuori area, Federico è sempre più al centro della Fiorentina. I viola si aggrappano ai suoi gol e alle sue giocate per riuscire a conquistare il prima possibile la salvezza.