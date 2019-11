Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze): "In tremila con Ribéry"

© foto di Andrea Giannattasio

"In tremila con Ribéry". Questo il titolo in taglio alto in prima pagina che è possibile trovare sul Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) questa mattina in edicola in riferimento all'asso francese della Fiorentina: "Domenica a Verona una spinta speciale per celebrare il ritorno di Franck e cancellare Cagliari".