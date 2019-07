Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze): "L'armata Rocco"

© foto di Mattia Verdorale

"L'armata Rocco". Questo il titolo in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) sulla squadra gigliata: "Nasce la Fiorentina extralarge. Visite mediche per 43 giocatori: il primo ad arrivare è stato Biraghi. E altri 8 sono ancora in vacanza. Domani allenamento a Firenze e da sabato ritiro a Moena". In taglio basso spazio ad uno degli obiettivi di mercato per i viola: "De Paul, strada aperta", questo il titolo del quotidiano sul giocatore dell'Udinese che dopo una stagione da protagonista in Friuli ha attirato l'interesse di molte squadre: "Pressing sull'Udinese: la Fiorentina si piazza in prima fila per il talento argentino. Pezzella e Milenkovic blindati come Chiesa. Fascia destra: Lirola o Stryger Larsen".