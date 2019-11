Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze): "Made in viola"

© foto di Andrea Giannattasio

"Made in viola". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) questa mattina in edicola. Il riferimento va ai baby gioielli in casa Fiorentina: "Sei promesse del vivaio hanno già collezionato almeno tre presenze in Serie A: dietro Chiesa e Castrovilli crescono talenti come Ranieri e Venuti".