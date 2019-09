© foto di Mattia Verdorale

"Medicina Pedro". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) in edicola stamani. Titolo dedicato al prossimo acquisto della Fiorentina, ovvero Pedro dal Fluminense: "Fiorentina sconfitta a Genova ma Rocca prepara la cura con il gioiello brasiliano. Sbarca l'attaccante carioca e non è finita: caccia ad un'altra punta. Marassi, Pulgar non basta per terminare la rimonta viola: è 2-1, Montella ultimo".