"Montella fischiato". Si apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) questa mattina in edicola. Il titolo fa riferimento ai fischi rimediati da Montella e la sua squadra a fine partita da parte dei 3.000 tifosi viola giunti a Verona per supportare i propri giocatori: "Fiorentina ko a Verona, tifosi furiosi. Il fiorentino Di Carmine stende la Viola. In curva contestano, Vincenzo ammette: "Brutta gara, le proteste ci stanno". E su Chiesa: "Non se l'è sentita, giocherà quando starà meglio anche mentalmente". Infortunio a Pezzella: frattura allo zigomo".