"Partita batticuore". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio (ed. Firenze) sulla sfida di domenica tra Fiorentina e Genoa. I due allenatori, Montella e Prandelli, si sfideranno per non retrocedere guardando alla gara dell'Empoli. Il mister del Genoa, l'uomo più amato di Firenze, potrebbe diventare l'uomo del castigo.