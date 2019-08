"Ribery la notte viola". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) in edicola stamani. Titolo dedicato al colpo dell'estate fiorentina: ieri a Firenze è sbarcato Franck Ribery: "Appuntamento stasera alle 20 per festeggiare l'asso francese. E Commisso non si ferma: pronti 30 milioni per Berardi".