© foto di Mattia Verdorale

In un'intervista rilasciata ieri ai media ufficiali del Bayern Monaco, Franck Ribery si è confessato: "Io fiorentino", queste le parole dell'ala francese che si prendono la prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze). Il francese ha poi proseguito: "Nella Viola ho molta più responsabilità rispetto a quella che avevo a Monaco. C'è pressione: mi piace, mi serve. Voglio fare grandi cose per il club e per la gente".