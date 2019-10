Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze), Ribéry: "Rispettate Firenze"

© foto di Mattia Verdorale

"Rispettate Firenze". Questo sono state le parole di Franck Ribéry espresse nella giornata ieri attraverso i suoi social dopo la spinta a fine gara al guardalinee e la squalifica rimediata di tre turni. Con queste parole si apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) che riprende le dichiarazioni del francese: "Ci considerino come gli altri. Duro Commisso: "Ho visto qualcosa di scandaloso. C'è il Var, perché non usarlo? Dopo il Napoli pensavo di non subire più certe cose". Fiorentina in emergenza".