vedi letture

Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) su Chiesa: "Mai così vicini"

"Mai così vicini". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) in edicola stamani in riferimento al rinnovo di Federico Chiesa con la Fiorentina: "Autostrada per il rinnovo. Pradè è stato esplicito: "Anche grazie a Iachini ritrovate complicità e condivisione con Federico". E si lavora pure all'appuntamento con Vlahovic. Oggi incontro con il Comune di Campi per lo stadio".