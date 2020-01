© foto di Mattia Verdorale

"Tridente da latte". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) in edicola questa mattina in riferimento alla Fiorentina e a i suoi attaccanti: "64 anni in tre: così forti non li ha nessuno". Il quotidiano si riferisce al tridente che potrebbe essere titolare sabato contro il Genoa formato da Cutrone, Vlahovic e Chiesa".