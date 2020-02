vedi letture

Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze): "Ultimatum Rocco"

"Ultimatum Rocco". Si apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) in edicola stamani. Il titolo fa riferimento al nuovo stadio dopo il comunicato uscito ieri da parte della Fiorentina nel quale si parla di un possibile rischio di non costruire un nuovo impianto se non dovessero esserci le condizioni adatte per il patron viola: "Nuovo stadio: Commisso detta le regole".