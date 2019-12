Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze): "Viola di rabbia"

"Viola di rabbia". Si apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) sulla Fiorentina che stasera sarà impegnata contro il Cittadella in Coppa Italia: "Stasera il Cittadella (ore 21), Vincenzo si sente in sella: "Ringrazio Commisso per la fiducia. Fiorentina, ora il cuore per riscattare l'ingiusta sconfitta con il Lecce". Caso Pedro, dubbi sull'esordio da titolare".