© foto di Mattia Verdorale

"Badelj: "Grazie a Dio sono a Firenze". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) sulla conferenza stampa di presentazione avvenuta ieri per il nuovo acquisto Milan Badelj: "Personalità, dedizione e carisma: "Ho scelto la Viola, per ritornare protagonista. Cerco emozioni e gioia, non mi aspetta la fascia. Vorrei chiudere la carriera in questa città. Qui per riconquistarvi, mai smesso di amarvi".