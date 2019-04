"La luce del leader". Il Corriere dello Sport - Stadio questa mattina apre con un'intervista esclusiva al capitano della Fiorentina German Pezzella. "Non possiamo pensare solo all'Atalanta. In difesa funzionava tutto, ora paghiamo ogni errore. Devo ringraziare Pioli, sbrighiamoci a capire Montella", il messaggio del difensore argentino ai compagni e a tutto l'ambiente gigliato dopo il burrascoso avvicendamento in panchina di questa settimana.