Corriere dello Sport-Stadio: "Bologna e Sinisa un solo amore"

In prima pagina, il Corriere dello Sport-Stadio, edizione di Bologna, parla di tutto l'affetto riversato dai tifosi rossoblu all'allenatore dei felsinei, Sinisa Mihajlovic: "Bologna e Sinisa un solo amore" è il titolo di apertura del quotidiano. Erano in mille in pellegrinaggio a San Luca per il tecnico rossoblu. Presente anche la moglie dell'allenatore, Arianna: "Io e mio marito ringraziamo di cuore, in quel ritratto c'è lui in tutto".