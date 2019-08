Corriere dello Sport-Stadio: "Bologna in corso"

L'edizione bolognese del Corriere dello Sport-Stadio apre così: "Bologna in corso". Secondo il quotidiano, mancano solo tre pedine ai rossoblu per completare la rosa. Servono un mediano, una mezzala e un altro attaccante: Mihajlovic aspetta. I nomi più gettonati sono i soliti: Hendrix e Dominguez per il centrocampo, mentre per l'attacco potrebbe arrivare uno tra Kouame e Defrel.