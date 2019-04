© foto di Pietro Lazzerini

Apertura del Corriere dello Sport-Stadio dedicato alla Fiorentina e alle parole di Montella, con il titolo: "Attento Chiesa". Il tecnico ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro la Juventus, analizzando anche il possibile futuro del giovane: "Federico alla Juve? Per me può giocare nei migliori club d'Europa, ma non dimenticate che è della Viola. Di sicuro deve abituarsi alle voci di mercato".