Corriere dello Sport -Stadio, Bati a Chiesa: "Firenze non si lascia"

"Firenze non si lascia". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, che in prima pagina riprende le parole del grande ex della Fiorentina, Gabriel Omar Batistua: "Qui mi sono sentito vivo, il legame con la città non si è mai chiuso e a Chiesa direi di restare. Sabato arriva la Roma e tifo Fiorentina", il messaggio dell'ex bomber argentino al telnto viola della squadra allenata da Stefano Pioli.