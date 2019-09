Trova spazio Gary Medel, ultimo acquisto della campagna estiva del Bologna, sulla prima pagina di Corriere dello Sport - Stadio in edicola oggi, che titola: “Medel fa per tre”. “Il suo gioco decisivo per Tomiyasu e Denswil. - si legge ancora in prima – I due difensori più tranquilli e liberi da preoccupazioni con l'inserimento del cileno davanti alla difesa. E Sinisa spinge Destro a ricostruirsi di nuovo con Cantatore. Via alla cura nella sosta. Tifosi pronti sa invadere Brescia fra 12 giorni”.