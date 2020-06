Corriere dello Sport - Stadio: "Palacio, contratto pronto"

"Palacio, contratto pronto": così, nel taglio basso della prima pagina oggi in edicola, il Corriere dello Sport - Stadio. Il Bologna e l'attaccante argentino sono pronti a prolungare il loro rapporto per un altro anno. Il club rossoblù dovrebbe incontrare a giorni l'agente di Palacio per concludere la trattativa e accordarsi sull'ingaggio del giocatore, punto di riferimento per la squadra. Anche la situazione Danilo sembra essersi sbloccata e il rinnovo vicino: è stato decisivo il confronto tra il difensore e Sinisa.