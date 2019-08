Corriere dello Sport-Stadio: "Sinisa, l'abbraccio di Saputo"

Sull'edizione bolognese del Corriere dello Sport-Stadio si parla della visita del patron dei felsinei, Joey Saputo, all'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. "Sinisa, l'abbraccio di Saputo", il titolo che campeggia in prima pagina. Il presidente ha infatti voluto vedere il tecnico, ricoverato al Sant'Orsola, per ribadirgli vicinanza e fiducia. Ma si parla anche di mercato in casa Bologna: serve un centrocampista, l'obiettivo è Prcic.