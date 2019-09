Corriere dello Sport-Stadio su Mihajlovic: “Il discorso del re”

Apertura dedicata a Sinisa Mihajlovic e al suo discorso in videoconferenza nell’intervallo della gara contro il Brescia per spronare la squadra dopo un primo tempo orribile da parte dei rossoblù. “Il discorso del re” è il titolo scelto dal quotidiano in edicola che svela il retroscena sulle parole del tecnico serbo.

Poi lo sguardo fra presente e futuro: “Il primo tempo di Brescia da non ripetere mai più. Il Bologna deve combattere dall’inizio alla fine. La partita con la Roma decisiva per capire se la squadra può stare con stabilità nella zona alta della classifica”.