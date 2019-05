Corriere dello Sport-Stadio sulla Fiorentina: "Patto d'onore"

"Firenze, patto d'onore". Questo il titolo in taglio alto che il Corriere dello Sport - Stadio dedica ai viola. Conference call tra i Della Valle, Montella e i dirigenti del club: "Squadra competitiva e giuste ambizioni" le parole d'ordine. Domenica il derby in trasferta con l'Empoli di Andreazzoli alla ricerca di punti per la corsa salvezza.