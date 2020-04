Corriere dello Sport - Stadio: "Un Bologna di velocisti: le certezze di Sinisa"

"Un Bologna di velocisti: le certezze di Sinisa" si legge in prima pagina sull'edizione quotidiana del Corriere dello Sport - Stadio. In vista della ripresa degli allenamenti, il Bologna fa scuola sulla condizione fisica dei calciatori. Lo staff medico, infatti, sa chi arriva in fretta al top. Palacio, Barrow, Orsolini e Tomiyasu tra i più veloci, bene anche Medel e Soriano. Conteranno le fibre muscolari, le tipologie fisiologiche oltre a peso e altezza, ma decisivo sarà anche il lavoro svolto dai giocatori in questi giorni di quarantena.