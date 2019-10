Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, 4 motivi per amare Commisso"

© foto di Mattia Verdorale

"4 motivi per amare Commisso". Questo il titolo che si prende la prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) questa mattina in edicola sul presidente della Fiorentina: "130 giorni fa indicò le priorità: rispettate. Si insediò il 7 giugno e assicurò la conferma di Chiesa, l'acquisto di una stella (Ribéry), l'avvio del piano per il centro sportivo e lo stadio e che avrebbe portato il nome della Fiorentina nel mondo".