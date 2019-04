© foto di Luca Bargellini

Vittoria importante in chiave alta classifica per l'Arezzo nel posticipo della 34^ giornata di Serie C ad Alessandria. Un successo, quello degli uomini di Alessandro Dal Canto, che viene celebrato anche sulla prima pagina del Corriere di Arezzo con un pezzo dal titolo: "L'Arezzo rimonta vince e alla fine soffre un po'". "Eurogol di Brunori e Serrotti: la classifica sorride" recita il sottotiolo del box dedicato agli amaranto.