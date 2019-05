Corriere di Bergamo: "A Gasp più soldi e potere sul mercato"

"A Gasp più soldi e potere sul mercato". Questo il titolo, in prima pagina, dell'edizione odierna del Corriere di Bergamo a proposito del mister del club bergamasco. Gasperini resta all’Atalanta. Il tecnico ha spuntato un ingaggio da due milioni, più bonus, e più potere decisionale sul mercato. Blindati Ilicic e Gomez, su Zapata saranno prese in considerazione solo proposte allettanti, in partenza Mancini.