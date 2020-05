Corriere di Bergamo: "Addio a Rinaldi, ex della Primavera Atalanta"

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa del 19enne Rinaldi. "Addio a Rinaldi, ex della Primavera" scrive il Corriere di Bergamo in prima pagina. Il calcio piange Andrea Rinaldi, giocatore del Legnano ma cresciuto nell’Atalanta da quando aveva 13 anni. Con i nerazzurri aveva vinto lo scudetto Under 17. Il decesso per aneurisma cerebrale.