Corriere di Bergamo: "Allenarsi in quarantena"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere di Bergamo titola nelle pagine sportive: "Allenarsi in quarantena". Con la quarantena causa emergenza coronavirus, prolungata fino al 24 marzo dopo la notizia della positività di alcuni tra giocatori e membri dello staff del Valencia, l'ultimo avversario affrontato dall’Atalanta una settimana fa, i nerazzurri si ingegnano sfruttando quello che hanno a disposizione. Almeno chi è recluso in casa. Perché se quelli della rosa che sono isolati a Zingonia possono usufruire di palestra superattrezzata e campi su cui correre, per il resto le cose sono diverse. Innanzitutto sono vietate le corse all’aperto, a maggior ragione ora che i calciatori si trovano in quarantena.