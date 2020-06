Corriere di Bergamo: "Anche la Lazio si illude e perde. Atalanta regina delle rimonte"

Festa in prima pagina sul Corriere di Bergamo per la vittoria in rimonta dell'Atalanta sulla Lazio. "Anche la Lazio si illude e perde. L’Atalanta è la regina delle rimonte" scrive il quotidiano bergamasco. L'Atalanta rimonta e vince 3-2 sulla Lazio, che fino a ieri sera si pensava dovesse essere la più in forma tra le pretendenti allo scudetto. Gosens riapre la partita, Malinovskyi pareggia con un siluro capolavoro, poi è Palomino a segnare il gol decisivo, di testa. Intanto l’Atalanta si avvicina al terzo posto, l’Inter è solo a 4 punti.