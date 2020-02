vedi letture

Corriere di Bergamo: "Arriva il Sassuolo. Dolci ricordi per l'Atalanta"

Il campo da un bel pezzo sorride all'Atalanta. E, questo weekend, lo fanno anche le statistiche. Al punto che il Corriere di Bergamo titola così, nel taglio alto della prima pagina, sulla prossima sfida dei nerazzurri: "Arriva il Sassuolo. Dolci ricordi per l'Atalanta". E nelle pagine interne si legge: "Atalanta bestia nera del Sassuolo: con Gasperini in panchina non ha mai perso".