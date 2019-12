© foto di stefano tedeschi

L'Atalanta si giocherà la partita decisiva in Champions senza Josip Ilicic. Così il Corriere di Bergamo titola: "Atalanta a Kharkiv senza Ilicic". La campagna d’Ucraina parte tra le sabbie mobili. Perché l’Atalanta, domani sera (fischio d’inizio alle 19) contro lo Shakhtar, dovrà fare a meno anche di Josip Ilicic, uscito alla mezzora del primo tempo contro il Verona di sabato pomeriggio. Ieri gli esami non hanno lasciato scampo: elongazione dell’adduttore destro. Non un infortunio gravissimo, ma che non consente allo sloveno di partecipare alla trasferta di Kharkiv.