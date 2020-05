Corriere di Bergamo: "Atalanta, asta per Castagne. Bonaventura verso la Roma"

Sulle pagine del Corriere di Bergamo si parla anche di Atalanta, tra campo e mercato. "Incertezza e allenamenti individuali. Asta per Castagne" scrive il quotidiano bergamasco. Oggi la ripresa: continuano le sedute individuali, in attesa del protocollo. Per il mercato sarà asta per Castagne (piace a mezza Europa, in Italia Napoli e Inter in particolare), mentre Bonaventura va verso la Roma.