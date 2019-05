Corriere di Bergamo: "Atalanta, bufera per il rigore negato"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sul Corriere di Bergamo di oggi si parla ancora parecchio della finale di Coppa Italia, con l'Atalanta scippata di un rigore piuttosto clamoroso. Molto arrabbiato il presidente Percassi per la vicenda, con il patron che ha sottolineato come ci sarebbe stata anche l'espulsione per Bastos. L'episodio ha scosso anche il deputato leghista Daniele Belotti, che ha scritto al presidente dell'Aia per sottolineare l'ingiustizia per la non applicazione del VAR. Intanto, la squadra si prepara al match con la Juventus, con il mental coach che, intervistato dal quotidiano, dà i suoi consigli per affrontare al meglio i bianconeri.