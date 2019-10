Corriere di Bergamo: "Atalanta, con la Lazio in cerca della cinquina"

"Atalanta, oggi con la Lazio in cerca della cinquina": titola così il Corriere di Bergamo in edicola oggi. Questo pomeriggio alle ore 15, i bergamaschi apriranno le danze dell'ottava giornata in casa della Lazio. L'Atalanta finora ha vinto tutte e quattro le gare in trasferta e cerca il poker per lanciare un altro chiaro messaggio al campionato.