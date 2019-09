"Atalanta, contro la Fiorentina in crisi nera per ripartire": così il Corriere di Bergamo in prima pagina. L’Atalanta scenderà in campo domani alle ore 18 presso lo stadio Tardini di Parma. Secondo il quotidiano bergamasco, la sfida in terra ducale è l’occasione ideale per dimenticare la disfatta di Zagabria e risalire in classifica: la Fiorentina non vince da febbraio.